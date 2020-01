La CSC dénonce un plan social déguisé chez Brussels Airlines

Syndicats et directeur des ressources humaines de Brussels Airlines se retrouvaient ce lundi pour évoquer le plan de départs volontaires. Les syndicats chrétients (CNE et ACV) considèrent que Brussels Airlines tentent d'échapper aux obligations d'un plan de licenciements collectifs. Ils n'étaient donc pas invités à la réunion.

Syndicats et responsable des ressources humaines de Brussels Airlines se retrouvaient ce lundi pour évoquer le plan de départs volontaires souhaité par la direction dans le cadre du plan stratégique Reboot. Pour l'heure, la direction se refuse de parler de plan de licenciements collectifs. "Ce système de plan volontaire est certes unique dans l'aérien, mais il est pratiqué dans d'autres entreprises. Il est financièrement plus avantageux pour le salarié", explique Wencke Lemmes, porte-parole de la compagnie aérienne. "Il les aide à trouver un emploi qui leur convient au plus vite grâce à un coach."