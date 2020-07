La Chambre satisfaite du plan de sauvetage de Brussels Airlines

Rentabilité, sauvegarde de l'emploi et environnement. Voilà les points qui posent encore question après l'exposé très complet donné par Alexander De Croo, le ministre fédéral des finances (Open Vld), à la Chambre, au lendemain de la présentation du projet d'accord entre Lufthansa et l'Etat belge quant au sauvetage de Brussels Airlines .

L'Etat belge accordera à Brussels Airlines un prêt de 290 millions d'euros et Lufthansa mettra 170 millions d'euros sur la table.

Ici, Lufthansa dispose d'un délai de 6 ans pour rembourser ledit prêt et son montant doit entièrement être alloué à sa filiale. A cela s'ajoutent 170 millions, directement apportés par l'entreprise allemande, afin, dans un premier temps, de financer la restructuration de la compagnie (70 millions) et, ensuite, lui permettre de retrouver le chemin de la rentabilité.

Résolution de conflits

Alexander De Croo a également lourdement insisté sur les mécanismes de contrôle et de résolution des conflits mis en place en cas de non-respect de l'accord par Lufthansa. Pour rappel, le deal suppose l'entrée au conseil d'administration de deux représentants du gouvernement belge, ainsi que la formation d'un comité stratégique, coprésidé par un de ces deux représentants ainsi qu'un autre désigné par l'entreprise allemande. Objectif: garantir l'exécution du business plan.

Mais en cas de conflit, le ministre a mis en avant la mise au point d'un "mécanisme de désescalade et de résolution des désaccords, crucial au bon déroulé du sauvetage". S'il est de nature non-financière, le désaccord sera amené a être résolu selon une méthode en cinq étapes, la dernière consistant en la sollicitation de la Cour internationale de médiation et d'arbitrage de Genève. "En cas de désaccord de nature financière, nous sauterons les étapes intermédiaires et recourrons directement à la Cour", a précisé le ministre De Croo.