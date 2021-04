La Chine a lancé le premier module de sa station spatiale

Trois fois plus petite que l'ISS

D'une durée de vie de 10 à 15 ans , elle servira de camp de base aux missions lunaires, au tourisme spatial et autres missions scientifiques. Une fois terminée, elle devrait peser près de 100 tonnes. Elle sera environ trois fois plus petite que l'ISS .

En quête d'espace ou de puissance?

Quoi qu'il en soit, on s'inscrit dans les programmes "made in China" prônés par Pékin et auxquels le secteur privé est associé. Longtemps, l'ambition spatiale était du ressort du groupe étatique China Aerospace Science and Technologie Corporation(CASC) et de son pendant militaire CASIC. Désormais des entreprises privées chinoises, dont des start-ups, font partie de l'aventure.