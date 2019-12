La Flandre devient actionnaire de Brussels Airport

Il y a quelques années, la valeur ajoutée de l’aéroport a été estimée à 3,2 milliards d’euros. D’après une étude de Hiva-KU Leuven diligentée par Aviato, le centre d’emploi de Brussels Airport, 23.836 personnes – soit 19.739 équivalents temps plein (ETP) – travaillaient à Zaventem à la fin 2017 dans 317 entreprises implantées dans la zone aéroportuaire. 40% de ces emplois sont directement liés à l’aéronautique, 50% sont liés aux activités aéroportuaires, comme la sécurité et le nettoyage industriel. Suite à la croissance attendue du trafic aérien, d’autres emplois devraient être créés. À l’horizon 2040, l’aéroport devrait représenter 120.000 emplois directs et indirects.

De plus, l’aéroport se montre ambitieux en termes de croissance. En 2016, Brussels Airport a présenté sa vision stratégique: d’ici 2040, l’entreprise ambitionne d’accueillir chaque année 40 millions de passagers et de doubler le volume de fret transporté. Pour réaliser cet objectif, l’exploitant de l’aéroport souhaite élargir la piste 25L, ce qui provoque bon nombre de critiques.

Si la volonté de la Flandre d’assurer ses intérêts dans l’aéroport national via PMV est logique, elle crée une situation particulièrement délicate au niveau politique. Tout d’abord à cause de la localisation de l’aéroport. Lors de l’Expo universelle de 1958, Zaventem a été choisi comme site pour le nouvel aéroport. Aujourd’hui, Brussels Airport se situe en territoire flamand, mais est toujours considéré comme étant l’aéroport national.

Désintérêt wallon

À cause de cette localisation, les pouvoirs publics wallons se désintéressent de Zaventem et investissent depuis des années dans l’aéroport de transport de fret de Liège et de l’aéroport de transport de personnes de Charleroi. Mais avec 8 millions de passagers transportés l’an dernier, l’aéroport de "Brussels South" était encore trois fois plus petit que Brussels Airport.