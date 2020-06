La SRIW, la Sogepa et la SFPI mettent chacune 2,5 millions dans Air Belgium

On savait que les actionnaires belges avaient décidé de soutenir Air Belgium via une augmentation de capital de 6,3 millions d'euros, on connait désormais le détail. La Société régionale d'investissement de Wallonie (SRIW), la Société wallonne de gestion et participations (Sogepa) et la Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI) vont toutes les trois mettre 2 millions d'euros dans la compagnie à travers une augmentation de capital. Sabena Aerospace Engineering va compléter ce trio avec une injection de capital de 300.000 euros.