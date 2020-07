La Sabca confirmée comme copilote d’Ariane 6

La société aéronautique belge a signé avec ArianeGroup le contrat pour la production des systèmes d’actuation du nouveau lanceur européen. Safran Aero Boosters et TAS Belgium suivront bientôt.

La Sabca a officialisé mardi sa présence sur Ariane 6: le constructeur aéronautique, qui fait partie du groupe belge Blueberry, a signé sur le site d’ArianeGroup dans la commune des Mureaux en France le contrat d’industrialisation pour les systèmes d’actuation du nouveau lanceur européen, dont le vol initial doit intervenir dans la deuxième partie de 2021. L’équipementier belge est même la première société à signer un tel contrat d’exploitation industrielle avec l’entreprise spatiale européenne, qui est le maître d’œuvre des lanceurs Ariane et de la force de dissuasion française. Les actuateurs sont les seuls équipements mobiles d’une fusée. Ce sont eux qui font bouger les tuyères des moteurs pour piloter la trajectoire du lanceur.

Un juste retour

La Sabca commencera bientôt à produire sur son site bruxellois de 9 à 12 ensembles de systèmes d’actuation par an. Chaque Ariane 6 comptera de 8 à 12 actuateurs, dont le système de commande électronique est produit par une autre entreprise belge, Thales Alenia Space (TAS) Belgium. Le contrat, d’une durée initiale de 6 ans, "assurera un emploi direct à 45 personnes et représente de l’ordre de 30 millions par an en chiffre d’affaires" s’est réjoui le patron de la Sabca, Thibauld Jongen.