"La Sabena n'aurait jamais dû tomber en faillite"

Vingt ans après la faillite de la Sabena, Christian Van Buggenhout, le curateur, est toujours aux commandes. Il espère clôturer la curatelle en 2024.

Lorsque la faillite de la Sabena a été déclarée le 7 novembre 2001, Christian Van Buggenhout, l'un des trois curateurs de la compagnie aérienne belge (aux côtés d'Ilse Van De Mierop et d'Alain d'Ieteren) ne savait sans doute pas qu'il serait toujours là vingt ans plus tard. Le curateur, qui vit aujourd'hui à temps plein à Kinshasa d'où il gère l'hôtel Memling, un des derniers actifs de la Sabena, a accepté de revenir sur ces vingt années, un délai qui ne lui semble pas anormalement long. "Le temps est long, mais la faillite est vaste et compliquée. Il a fallu travailler en deux temps, ce qui nous a valu pas mal de déboires avec le tribunal", nous a-t-il expliqué.

"Un curateur n'est jamais populaire parce qu'il est toujours au cœur de beaucoup de conflits." Christian Van Buggenhout Curateur de la Sabena

Il s'en est passé des choses en vingt ans. La curatelle a vendu deux avions, des moteurs d'avions, quatre hôtels, des appartements et des villas un peu partout dans le monde, un tableau de Magritte et mille autres choses encore, de quoi ramener un peu plus d'un milliard d'euros dans les caisses de la curatelle. Parallèlement à cela, la curatelle s'est également employée à réduire drastiquement le passif de la société, le ramenant de 3 milliards d'euros à 600 millions. Tout cela, bien sûr, ne s'est pas fait en deux coups de cuillère à pot ni sans casser des œufs. "Un curateur n'est jamais populaire parce qu'il est toujours au cœur de beaucoup de conflits", nous a expliqué Christian Van Buggenhout.

Au moment de la faillite de la Sabena, les caisses de la compagnie étaient presque vides, il ne restait même pas de quoi payer les indemnités aux travailleurs licenciés. Il a donc fallu se montrer créatif et prendre le temps de vendre les actifs à leur meilleur prix. "C'est ici que nous avons eu une divergence de vues avec le tribunal de commerce", se rappelle le curateur qui explique avoir été poussé dans le dos pour vendre les actifs le plus vite possible. Mais le curateur ne l'entendait pas de cette oreille. "J'entends encore l'ancienne présidente du tribunal, Anne Spiritus-Dassesse, me demander quel était le sens du mot liquider. Pour moi, cela veut dire maximaliser les actifs au profit des créanciers comme le ferait un bon père de famille". Raison pour laquelle la curatelle a préféré mettre en location des moteurs d'avions en attendant que la situation du secteur aérien se redresse pour les vendre au meilleur prix. Résultats des courses, la location a rapporté 50 millions d'euros et la vente 17 millions d'euros.

De curateur à gérant d'hôtel

Si la curatelle est encore ouverte vingt ans après la faillite, c'est parce que des procédures judiciaires sont encore ouvertes, mais également parce que l'hôtel Memling, à Kinshasa, n'était pas encore vendu. À propos de ce dernier, un accord vient d'être trouvé avec des investisseurs locaux qui ont versé plusieurs millions d'euros en guise de garantie. Christian Van Buggenhout, qui gère l'hôtel au quotidien, devrait encore y rester un an ou deux.

"En 1995-1996, les Suisses ont commencé à piller la Sabena. C'était une bonne affaire." Christian Van Buggenhout Curateur de la Sabena

On l'a dit, des conflits restent ouverts, entre autres avec SAIRGroup, l'ancienne maison-mère de Swissair, actionnaire de la Sabena aux côtés de l'État belge. En juin 2011, la cour d'appel de Bruxelles estimait que les Suisses étaient responsables de la faillite de la compagnie belge, un arrêt toujours rejeté par les Suisses. Où en est-on aujourd'hui? "La Suisse rejette tout et nous empêche d'introduire des créances en Suisse. Ces gens sont d'une arrogance à toute épreuve", explique Christian Van Buggenhout. Reste à voir si on doit encore attendre quelque chose de ce côté-là. "En 1995-1996, les Suisses ont commencé à piller la Sabena. C'était une bonne affaire. Selon nos calculs, les Suisses ont sorti 600 millions d'euros de la Sabena", estime le curateur.

1 milliard d'euros En vingt ans, le collège des curateurs de la Sabena a réussi à vendre des actifs pour un peu plus d'un milliard d'euros.

À cet égard, des responsabilités avaient été pointées au cœur d'une procédure pénale, mais ce volet, traité à Bruxelles, avait été clôturé, atteint par la prescription. "On a dû constater que le parquet, comme d'habitude dans les grands dossiers financiers, n'a rien fait du tout et a laissé prescrire toute la procédure" explique Christian Van Buggenhout. "On a trouvé de faux documents, le conseil d'administration a été trompé, mais comme c'est l'État belge qui a désigné les administrateurs, il était impossible de perdre la face", a encore précisé le curateur. Pour ce dernier, les administrateurs belges ont été victimes de ces faux, raison pour laquelle la curatelle ne les a pas attaqués en justice. "C'est aussi pour cela que l'État a laissé ce dossier se prescrire, pour que l'on ne puisse pas comprendre à l'occasion d'un procès pourquoi et comment autant de gens ne se sont pas positionnés dans un sens plus critique", estime encore le curateur.

Puis vient la question à un milliard d'euros. Fallait-il mettre la Sabena en faillite? La réponse de Christian Van Buggenhout ne se fait pas attendre. "La Sabena n'aurait pas dû tomber en faillite, c'est clair, elle aurait pu être sauvée cinq fois. Les faits le prouvent aujourd'hui, on aurait pu la sauver avec beaucoup de volonté". Voilà qui est dit. Aujourd'hui, si tout se déroule comme prévu, le collège des curateurs espère avoir terminé sa mission d'ici à 2024.