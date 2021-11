La Sonaca vise le plein niveau d'activité en 2025

Le Premier ministre Alexander De Croo a visité l'usine wallonne de la Sonaca pour mettre en valeur le rôle du plan de relance fédéral dans la transition industrielle.

Les vastes hangars de la Sonaca ont crépité sous les flashs des photographes ce mardi. Le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre fédéral de l'Emploi, Pierre-Yves Dermagne, étaient invités à découvrir les coulisses de l'usine de Gosselies, près de Charleroi. L'occasion pour ce fleuron belge de l'industrie aéronautique de faire l'étalage de ses technologies du futur, et pour le gouvernement fédéral de montrer l'utilité de son plan de relance.

35% du personnel au chômage 35% du personnel de la Sonaca est encore au chômage temporaire corona.

"Aujourd'hui nous souhaitons avant tout montrer au gouvernement que les mesures de relance économique sont un investissement à long terme", a lancé Yves Delatte, CEO de Sonaca, guidant le groupe à travers le dédale de couloirs. Dans les entrepôts, des ouvriers s'affairaient sur les ailes des avions de demain, mais les chaînes de montage restaient particulièrement délaissées.

Bouée de sauvetage

L'entreprise carolo, qui emploie 1.300 personnes, a essuyé un lourd revers pendant la crise sanitaire. "On a vécu, en 2020 et 2021, 45% de baisse d'activité et, en ce moment, 35% de notre personnel est encore au chômage", illustre le CEO.

"Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas devoir fermer des secteurs d'activité dans les semaines et les mois qui viennent." Alexander De Croo Premier ministre

Autant dire que les mesures de soutien économique décidées par le gouvernement fédéral sont arrivées comme une bouée de sauvetage. La mise en place du chômage économique de force majeure et sa prolongation jusqu'en 2021 ont notamment permis à la Sonaca de traverser la crise sans impact social en Belgique, contrairement aux autres usines du groupe situées à l'étranger. "C'est un atout de taille pour la reprise, car cela nous a permis de conserver nos talents et notre expertise en interne", souligne Yves Delatte.

"Depuis le début de la crise du Covid-19, plus de 35 milliards d'euros ont été investis par le gouvernement belge pour soutenir notre économie, dont près de 6 milliards rien que pour le chômage temporaire corona", complète le Premier ministre, Alexander De Croo. "Ces mesures de soutien ont permis à de nombreuses entreprises de passer le cap, en préservant l'emploi. Le cas de la Sonaca en est le meilleur exemple. Et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas devoir fermer des secteurs d'activité dans les semaines et les mois qui viennent."

"Covid long"

Ces efforts sont-ils menacés par le retour du télétravail obligatoire qui se profile? "Non, nous nous adapterons comme nous l'avons fait auparavant. Sachant que notre priorité consiste avant tout à garantir la sécurité de nos employés. D'ailleurs, il faut savoir que lors du premier confinement, nous n'avons eu aucun cluster, la Sonaca n'a jamais fermé ses portes, et grâce aux contraintes sanitaires et à l'adhésion du personnel, nous avons pu préserver la production et nos clients", précise le CEO.

L'année 2022 s'annonce encore difficile pour le groupe, qui anticipe une réduction de 25% de son chiffre d'affaires par rapport aux niveaux d'avant-crise. Et le plein niveau d'activité ne sera pas atteint avant 2025. "Le secteur de l'aéronautique vit une forme de covid long, la remontée sera graduelle", résume Yves Delatte.

Électrification et matériaux composites

"L'avenir de l'aviation passera par des avions plus performants et économes en énergie, avec des ailes aux technologies de pointe." Yves Delatte CEO de la Sonaca

Néanmoins, la Sonaca se dit prête pour la reprise et souhaite atteindre le top 5 mondial des constructeurs aéronautiques. Cette ambition s'appuie notamment sur une stratégie d'innovation du futur, misant sur la recherche et le développement.

"L'avenir de l'aviation passera par des avions plus performants et économes en énergie, avec des ailes aux technologies de pointe, plus électrifiées, plus légères et aérodynamiques grâce aux bords d'attaque en matériaux composites (carbone)", ponctue le CEO.