La Wallonie ne paie pas ses factures à skeyes

Le conflit social au sein de l'ex-Belgocontrol n'est pas sans répercussions. La Région wallonne retient encore toujours le paiement de ses factures à l'opérateur. En cause, un service fourni qui "ne répond pas aux espérances" et dont le coût a triplé.

C'est le CEO de skeyes qui l'affirme: la Région wallonne n'a toujours payé aucune facture pour 2019. Suite aux pertes encourues par les aéroports wallons lors des grèves des contrôleurs et à l'augmentation des tarifs du contrôle aérien, la Région wallonne retient en effet plus de 5 millions de factures de l'ex-Belgocontrol, rapporte "Le Soir". Ce montant correspond aux contrôles des mouvements des deux aéroports wallons, Charleroi et Liège.