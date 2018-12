La bonne santé du transport aérien à l'épreuve

Autre facteur déstabilisant, la volatilité des prix pétroliers. L’Iata a établi ses prévisions sur un prix moyen du Brent de 65 dollars le baril en 2019. Des calculs qui nous laissent toujours perplexes, reconnaissons-le. Surtout qu’à côté de contextes géopolitiques, l’Iata est venue hier avec une nouvelle donnée: le prix du pétrole aux standards de l’aviation est traité dans les mêmes raffineries qui produisent le carburant de la marine marchande. Or celle-ci est de plus en plus gourmande et les capacités de raffinage aviation pourraient arriver au second plan. Et coûter plus cher…