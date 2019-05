La concertation chez Skeyes reprendra lundi

La direction et les syndicats de Skeyes se sont retrouvés ce jeudi afin de trouver une issue au conflit social qui perdure depuis plusieurs semaines chez le gestionnaire du trafic aérien. Une nouvelle réunion est prévue lundi à 15h, a indiqué jeudi le porte-parole de Skeyes.

Le conflit social chez Skeyes a débouché dernièrement sur un accord social, signé par le syndicat socialiste mais pas par les syndicats chrétien – le plus important chez Skeyes – et libéral. Les syndicats estiment que cet accord n’offre pas de solutions structurelles et qu’ils subsiste encore des zones d’ombre. Des séances d’information sont prévues toute la journée de vendredi pour les travailleurs sur le site de Steenokkerzeel.