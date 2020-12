La conciliation échoue entre Ryanair et les syndicats belges

La rupture est totale entre la CNE et Ryanair. La conciliation a échoué et Ryanair pourrait procéder à des licenciements dès le 23 décembre.

Confrontée à la crise du coronavirus, la compagnie irlandaise Ryanair souhaite licencier une partie de son personnel et a enclenché à cet effet la procédure Renault. Le nombre de licenciements a été revu plusieurs fois à la hausse et ce sont plus de 170 emplois qui seraient actuellement menacés, parmi le personnel basé à Charleroi et Zaventem. Un accord a par contre été trouvé avec les pilotes qui ont accepté une diminution de salaire.