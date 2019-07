La crise du 737 MAX contrarie les projets de développement de Ryanair

Ryanair va devoir fermer des bases à cause des soucis du Boeing 737 MAX. La compagnie low cost étant entièrement dépendante de l’avionneur américain, les problèmes du 737 MAX constituent un frein à ses ambitions de croissance.

Quand Boeing éternue, c’est toute l’industrie du transport aérien qui s’enrhume: les reports de livraison du Boeing 737 MAX, dont la flotte est clouée au sol après deux accidents majeurs, commencent à peser sérieusement sur certains gros utilisateurs de cet appareil. Alors qu’elle se montrait jusqu’ici optimiste sur la capacité de l’avionneur américain à gérer rapidement la crise du MAX, la compagnie à bas coûts Ryanair a annoncé mardi qu’elle allait fermer plusieurs bases aéroportuaires cet hiver et à l’été 2020 , faute de pouvoir compter à l’avenir sur un nombre suffisant d’avions de ce type.

Ryanair est un client majeur chez le géant aéronautique, puisque la low cost possède 450 737-800 (ou NG, pour Next Generation) et a des commandes pour 135 de la variante MAX 200, plus 75 options. Le groupe irlandais, l’un des principaux du secteur en Europe, devait recevoir 58 des nouveaux appareils d’ici à mai 2020. Le premier devait arriver en avril dernier, suivi par cinq autres au cours de la saison estivale 2019.