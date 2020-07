La famille Boas doit renoncer au jackpot sur la vente d'Asco

La famille Boas encaissera 230 millions de dollars de moins que prévu sur la vente de sa perle aéronautique Asco, basée à Zaventem. Et le deal pourrait même être remis en question.

650 millions de dollars: c’est la somme astronomique que la société aéronautique américaine Spirit AeroSystems avait proposée en 2018 pour le rachat de la société belge Asco. Suite aux besoins en investissement et à l’absence de successeurs prêts à reprendre l’entreprise, la famille Boas, propriétaire du producteur de pièces d’avion, avait décidé d’accepter l’offre.

Avec la vente d’Asco, c’est une nouvelle perle industrielle belge, créée en 1954, qui allait se retrouver dans des mains étrangères. L’entreprise produit notamment les parties mobiles des ailes d'avion, qui sont déployées lors du décollage et de l’atterrissage. Airbus et Boeing font partie des clients réguliers de l’entreprise. Mais Asco produit également des pièces pour l’avion de combat F-35, dont le gouvernement fédéral a commandé 34 exemplaires.

Mais le contrat de rêve avec Spirit pourrait se transformer en cauchemar. Les Américains n’ont laissé planer aucun doute sur le fait qu’ils n’étaient plus prêts à puiser très profond dans leurs poches. En mai de l’an dernier, ils ont réduit leur offre de 650 à 604 millions de dollars. En octobre, le montant a une nouvelle fois été revu à la baisse (via un communiqué de presse passé inaperçu), pour se situer à 420 millions de dollars, soit 370 millions d’euros. A ce prix, cela signifie que la famille Boas recevra 230 millions de dollars – soit 35% – de moins que si la signature avait eu lieu il y a un an.