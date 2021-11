La hausse du prix du pétrole va se répercuter sur le prix des billets d'avion

Vous pourriez avoir une mauvaise surprise si vous voyagez en avion dans les semaines et mois à venir. La hausse importante des prix du pétrole se répercute, en effet, sur le prix des billets d'avions . Certains tour-opérateurs adaptent le prix de leurs vols par le biais d'une "surcharge carburant" qui peut entraîner un excédent tarifaire de plusieurs dizaines d'euros, et ce, même après réservation.

Pour les trajets courts, comme ceux vers et depuis l'Espagne, la Turquie ou le Maroc, les coûts sont majorés d'une vingtaine d'euros par personne.

Ladite surcharge carburant a été introduite à grande échelle au début des années 2000 et est fixée contractuellement par la plupart des opérateurs de voyage et des compagnies aériennes. Concrètement, le calcul d'un éventuel surcoût se base sur différents facteurs, tels que la distance du vol et les éventuels changements d'avion.