La justice carolo condamne Ryanair à dédommager des centaines de passagers

Le tribunal de commerce de Charleroi vient de condamner la compagnie aérienne Ryanair à dédommager les sociétés Happy Fligts et AirHelp, qui représentent de nombreux passagers, dans le cadre de trois dossiers de vols annulés à l'automne 2017. La juridiction a en effet estimé leur demande recevable. Le montant exact n'a pas été communiqué.

Victoire pour les passagers de Ryanair qui avaient fait appel à la justice pour trancher un contentieux après l'annulation de plusieurs vols au départ ou à destination de l'aéroport de Charleroi . Plus de 400 voyageurs s'estimaient lésés à la suite de vols retardés ou annulés. Il réclamaient initialement à Ryanair un total 108.425 euros de dédommagement.

Le tribunal de l'entreprise de Charleroi leur a donné raison et condamne la compagnie à bas coûts à un dédommagement qui pourrait en appeler d'autres.

Un autre jugement à venir

Les demandes d'indemnisation ont été introduites sur base d'un règlement européen de 2004 établissant des règles communes d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol. Ce sont les sociétés Happy Fligts et AirHelp qui ont regroupé les plaintes des passagers lésés. Elles sont spécialisées dans la récupération, au nom de passagers, d'indemnisations dues pour de tels cas de figure.