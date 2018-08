La low cost Primera Air volera entre Bruxelles et les Etats-Unis l'an prochain

Dès le printemps prochain, la compagnie danoise Primera Air inaugurera trois liaisons entre Bruxelles et les villes américaines de New York, Boston et Washington . Voici les dates des premiers vols opérés par la low cost vers ces trois destinations:

Quid des prix?

Le prix d'un aller simple pour Boston ou New York démarrera à 149 euros, tandis que les billets pour Washington seront vendus dès 189 euros - bagages en soute et repas à bord non compris. Des formules (plus chères) existent toutefois pour inclure des bagages en soute, repas, sièges prioritaires, etc.