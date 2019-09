La mort des grands tour-opérateurs n'est pas programmée

L’endettement de Thomas Cook UK est sans doute l'une des causes de sa dégringolade. Les incertitudes de la clientèle britannique quant à l’issue du Brexit ont probablement joué sur les réservations. Plus généralement, il est possible que l’individualisme des nouvelles générations demande de nouvelles orientations.

La faillite du premier concepteur des voyages organisés – sauf erreur –, cela fait quand même mal. D’autant que Thomas Cook a pu se restructurer à plusieurs reprises, s’adapter, garantir des commissions aux intermédiaires (contrairement au groupe TUI avec ses chiffres d’affaires planchers obligatoires) et, en définitive, pouvoir concilier ventes via des indépendants (avec commissions), via ses agences (Neckermann et aussi Pégase) et en ligne.

Nous parlons ici de la Belgique où Thomas Cook est actif depuis quarante ans, avec une certaine rentabilité depuis trois ans, mais avec des marges en baisse, malgré un volume en croissance. "Des volumes qui ne compenseront jamais les marges", disait, il y a peu, dans Travel Magazine, Jan Dekeyser, managing director de Thomas Cook Belgium.

Alors, qu’est-ce qui coince? Pour les financiers spécialistes du secteur, ce qui frappe surtout, c’est l’importance de l’endettement. "Un besoin immédiat de 227 millions d’euros, c’est rare", nous disait ce lundi un observateur du milieu touristique. C’est d’autant plus rare que, normalement, c’est la période où les voyagistes thésaurisent pour les voyages d’hiver et même de l’été prochain: "Les voyageurs réservent pour les meilleures offres, avec de la place pour les enfants en famille, aux meilleures dates et aux meilleurs prix." Sauf que…

Brexit?

Sauf qu’au Royaume-Uni, il est difficile de savoir de quoi l’avenir sera fait. Si, le "Brexit dur" est imposé le 31 octobre, que coûteront les voyages du Royaume-Uni vers le continent? Quelles taxes supplémentaires? Des visas? On ne sait rien et Boris Johnson n’apporte pas d’éclairage. Déjà aujourd’hui, les résidents britanniques du sud de la France qui avaient acheté des résidences bon marché les vendent et le marché est en baisse. Les commerçants de Carcassonne s’inquiètent, eh oui. Les pensions en "pounds" seront plus basses; les vols de Ryanair peut-être plus chers.

Bref, les Britanniques attendent de voir. Et les voyagistes britanniques ne voient donc (financièrement) rien venir. D’où des besoins en liquidités.