La priorité pour la nouvelle patronne de Brussels Airlines? La profitabilité!

La profitabilité actuelle de Brussels Airlines n'est pas suffisante pour ses ambitions et celles du groupe Eurowings, dont la compagnie aérienne belge fait partie depuis sa reprise par Lufthansa. C'est en ces termes clairs que la nouvelle administratrice déléguée de l'entreprise s'est exprimée ce mercredi.

Cette question sera l'une des priorités de l'Allemande Christina Foerster durant son mandat. Il est en outre difficile de demander à agrandir la flotte de l'ex-Sabena, et donc les destinations desservies, si cette profitabilité ne s'améliore pas, a-t-elle laissé entendre.

Si les activités de Brussels Airlines en Afrique sont rentables, ce n'est en effet pas le cas du reste des vols long courrier et des liaisons européennes. L'administratrice déléguée, en poste depuis le 1er avril, entend que cela change. "On ne peut survivre comme compagnie que si tous nos segments sont bénéficiaires", a-t-elle expliqué lors d'une première rencontre avec la presse à Zaventem.

Christina Foerster "croise les doigts" pour que cela soit déjà le cas en Europe cette année. "C'est en bonne voie", a-t-elle glissé. Une performance due à la reprise de la plupart des activités de Thomas Cook Airlines Belgium l'an dernier et à une conjoncture favorable qui va de pair avec une confiance accrue des voyageurs.

"Nous voulons croître. C'est-à-dire ne pas faire la même chose qu'actuellement avec moins de gens, mais davantage avec autant voire plus de travailleurs."

Il restera à voir quel type d'emplois. Depuis quelques mois, le groupe Eurowings n'a en effet de cesse de répéter que le personnel de bord et les pilotes ne sont pas menacés mais qu'en revanche, au sol, certaines opportunités de synergies sont possibles. "Nous voulons croître. C'est-à-dire ne pas faire la même chose qu'actuellement avec moins de gens, mais davantage avec autant voire plus de travailleurs", a encore affirmé la dirigeante allemande, qui veut améliorer l'efficacité de son entreprise en interne et en réduire les coûts.