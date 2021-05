La société de démantèlement d'avions Aerocircular dépose le bilan

Fin 2019, Aerocircular avait ouvert un nouvel entrepôt à l'aéroport d'Ostende. L'entreprise souhaitait y démanteler environ 25 avions par an. Un contrat avait été signé avec Lufthansa Technik, filiale du groupe aéronautique allemand, pour démanteler 15 avions à Ostende d'ici fin 2020. Un accord d'environ 3 millions d'euros.

Recyclage

La société avait été créée en 2017. Elle disposait d'un entrepôt de 4500 mètres carrés et de 17 mètres de haut à l'aéroport d'Ostende.

La société avait annoncé vouloir récupérer l'aluminium du fuselage pour faire de la poudre pour les imprimantes 3D. D'autres projets concernaient des éléments plus difficiles à recycler, comme certaines pièces contenant du kevlar . Les responsables d'Aerocircular espéraient arriver à un taux de recyclage de 95% des pièces des appareils. Ils espéraient également construire des entrepôts similaires dans d'autres pays.

Départ du CEO

Le conseil d'administration était composé de Piet Verbrugge (ancien PDG de Delta Lloyd Bank), Marcel Dubourg (ancien PDG et ancien propriétaire de Zuidnatie) et les fondateurs Koen Staut (CEO) et Jeroen Depraetere.