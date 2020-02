La start-up belge Unifly séduit le contrôleur aérien canadien

Le jeune talent du Fonds Prince Albert rapidement nommé chef

Unifly a décroché son premier contrat à dimension nationale en Amérique grâce aux efforts de ses responsables envoyés outre-Atlantique. Et notamment de Laurent Huenaerts, dont l’histoire n’est pas banale. L’homme avait été envoyé fin 2017 à New York par l’entreprise en tant que stagiaire du Fonds Prince Albert. Ce Fonds sélectionne chaque année une vingtaine de jeunes diplômés belges, qu’elle met durant un an au service d’entreprises du pays actives à l’international, afin de faire leurs preuves en développant un projet outremer.

"J'étais à la recherche d'une entreprise technologique active dans un domaine innovant, où je pourrais mettre à profit mon expérience de vente et de 'business development' à l'international", souligne Laurent Huenaerts. Cela a tout de suite collé avec Unifly!"

Il s’est tellement bien acquitté de sa mission qu’il a ensuite été engagé à titre définitif par Unifly, qui l’a nommé vice-président et general manager de son bureau à New York. Et c’est depuis New York qu’a été négocié le contrat canadien. « Mon arrivée fin 2017 a coïncidé avec les premiers signes d’intérêt de NAV Canada, explique-t-il. En tant que responsable pour l’Amérique du Nord, je suis en charge de bout en bout des opportunités dans la région, avec bien sûr l’excellent support de nos équipes. »