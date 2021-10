La transaction Asco/Montana pourrait aboutir fin d’année

Le CEO d'Asco espère que le rachat d'Asco par Montana pourrait être finalisé pour fin 2021. Le respect des règles de concurrence ne devrait pas poser problème.

Muet jusqu’ici, le CEO d’Asco, Christian Boas, a rompu le silence en acceptant de répondre aux questions de L’Echo. Au menu, évidemment, la vente de la société au groupe austro-suisse Montana.

Spécialiste des produits en aluminium, en titane, en composite, en cuivre et en acier, Montana a l’avantage d’être totalement complémentaire à Asco

Comme on le sait, la société autrichienne Montana Aerospace, du groupe Montana Tech Components Cy, établi Reinach en Suisse, a jeté son dévolu sur Asco Aerospace, sise à Zaventem. Peu connue des non-initiés, Montana est une entreprise performante qui emploie plus de 4.800 personnes dans 28 sites sur quatre continents. Spécialiste des produits en aluminium, en titane, en composite, en cuivre et en acier, elle a l’avantage d’être totalement complémentaire à Asco.

Ce sera utile pour convaincre les organismes en charge du respect des règles de concurrence. Devront se prononcer sur cette question, des pays où Montana et Asco ont des unités de production. C’est le cas des États-Unis (pour Asco) ou de la Roumanie et du Vietnam pour Montana. Comme Montana est plutôt spécialisée dans les métaux légers et Asco dans les métaux durs, cela ne devrait a priori pas poser problème. Mais prendre du temps, par contre. "Nous avons pour objectif la fin de l’année", espère Christian Boas, CEO d’Asco. Mais si on veut être réaliste, on devrait sans doute parler du premier trimestre 2022.

Antenne belge

Comme on l’aura compris, les activités aéronautiques de Montana ne se situent pas en Autriche, mais un peu partout dans le monde. Asco sera un nouveau maillon de la chaîne et il est même question à ce stade de le renforcer avec des transferts de production vers la Belgique. Pas de craintes pour l’emploi, donc. Au contraire.

Quel sera le prix de la transaction? Là, Christian Boas demeure muet. Affaire privée, évidemment, puisque l’entreprise est familiale. Il serait d’ailleurs question de paiements en actions aussi. Lorsque Spirit AeroSystems (société américaine née de Boeing) avait montré son intérêt, on parlait de 420 millions de dollars américains. Entre-temps, un méchant virus informatique et la pandémie (et la chute des productions) ont un peu changé la donne. De 357 millions d’euros en 2019, le chiffre d’affaires d’Asco est passé à 214 millions en 2020.

"Les donneurs d’ordres souhaitent la consolidation de leurs équipementiers." Christian Boas CEO d'Asco

Mais il ne faut pas désespérer, car la reprise est là. "Les donneurs d’ordres souhaitent la consolidation de leurs équipementiers", explique Christian Boas: "Ils savent que la reprise se dessine et que les montées en cadence vont demander de se tourner vers des fournisseurs forts et fiables. Or, pour tout cela, les équipementiers auront besoin de trésorerie pour se renforcer."

"Premier Bidder"

Avec Montana, Asco n’aura pas un monopole mondial, loin de là. Mais la montée en cadence exigée par les donneurs d’ordres sera plus aisément accessible. Face à la concurrence, la qualité de la production, les prix et les délais de livraison seront plus facilement atteignables pour une entité comme Asco/Montana que pour une petite entreprise, si performante soit-elle.