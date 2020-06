Le 737 MAX a repris l'air pour trois jours de certification

Le MAX a volé pendant plusieurs heures dans les environs, effectuant en outre un atterrissage et un décollage sur l'aéroport de Moses Lake Ground County, à l'est de la grande ville de l'Etat de Washington, selon l'application de suivi des vols Flightradar24.

Une tragédie

Le but de ce vol – et de ceux qui suivront pendant une campagne qui doit durer trois jours – est d'"évaluer les changements apportés aux systèmes de contrôle automatisés du 737 MAX", avait expliqué plus tôt l'autorité fédérale de régulation de l'aviation (FAA), en charge de la certification et des vols dans un communiqué.