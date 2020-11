Le Boeing 737 MAX "probablement" autorisé à voler en Europe à la mi-janvier

Une consultation publique d'une durée de 28 jours sur ces nouvelles directives va maintenant avoir lieu et une directive finale sera ensuite élaborée. "Cette décision est attendue à la mi-janvier et constituera la décision formelle de ne plus immobiliser au sol les 737 MAX dans la flotte des compagnies aériennes européennes", selon un communiqué de presse de l'AESA.

L'agence américaine de l'aviation civile (FAA) avait annoncé la semaine dernière la levée de l'interdiction de vol de l'appareil le plus vendu au monde, qui était cloué au sol depuis la mort de 346 personnes dans deux accidents survenus en octobre 2018 et mars 2019 en Indonésie et en Ethiopie. Les deux catastrophes aériennes ont plongé l'avionneur américain dans la période la plus turbulente de son histoire, marquée par une multitude d'enquêtes à son encontre, un remaniement interne et de lourdes pertes financières.