Le Covid-19 coupera-t-il les ailes de l'A380?

Airbus souffre. Avec des compagnies ariennes à genoux, le constructeur aérien peine à maintenir la tête hors de l'eau. Il affiche, pour le premier trimestre 2020, une perte nette de près d'un demi-milliard d'euros et risque d'assister à la fin de vie de son A380.

Des compagnies aériennes à genoux, obligées de frapper à la porte des Etats pour être aidées. La situation du secteur aérien n'est guère florissante et touche aussi les constructeurs. Airbus annonce ainsi pour le premier trimestre une perte nette de près d'un demi-milliard d'euros. Dans le vert à hauteur de 40 millions en 2019, le résultat net plonge dans le rouge à hauteur de 481 millions pour les trois premiers mois de 2020. La société dit avoir "rapidement" enregistré des effets de la pandémie de coronavirus dans ses comptes.

Le coup de grâce de l'A380

Dans sa gamme, le plus grand perdant risque bien d'être l'A380 . Déjà considéré comme pas assez rentable par les compagnies aériennes, le géant des airs a tous les syndromes du mal qui a touché le Concorde, dont le destin avait été fracassé par le choc pétrolier des années 1970.

L'avionneur européen avait certes prévu d'arrêter l'an prochain les livraisons de son avion géant après les 251 appareils commandés. Mais pour la plupart des 14 clients, le plus gros avion civil du monde pourrait bien ne pas prendre les airs, anéanti par la pandémie.

Face à de telles perspectives, les compagnies revoient leurs programmes de vols... et donc leur flotte. "Les compagnies aériennes vont sortir en priorité les avions les moins efficaces et les plus anciens. La question de l'A380 va se poser très clairement", pronostique Guillaume Hue, expert en transport aérien au cabinet Archery Strategy Consulting.