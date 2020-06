Le Duty Free de Lagardère, autre victime collatérale

"Sauver Brussels Airlines, c'est sauver tout un écosystème à l'aéroport." Cette sentence, on l'a beaucoup entendue ces dernières semaines. Mais ce lundi, elle a vraiment pris tout son sens. D'abord avec la faillite de Swissport , c'est 1500 jobs qui sont menacés. Ensuite, on apprenait que le groupe Lagardère Travel Retail avait décidé de se séparer de 180 personnes sur les 550 qu'il emploie dans les boutiques d’aéroports bruxellois et carolo.

Le spécialiste français du 'travel retail' Lagardère a repris, en septembre dernier, la chaîne aéroportuaire International Duty Free (IDF) pour un montant de 250 millions d'euros à la Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP), véhicule de la famille Albert Frère. Cette chaîne se compose d'une trentaine de boutiques, dont 25 magasins hors taxes à l'aéroport de Bruxelles National à Zaventem, deux boutiques à l'aéroport de Charleroi et les chocolateries The Belgian Chocolate House.

Les négociations dans le cadre de la loi Renault chez Lagardère Travel Retail débuteront donc le 15 juin. Ici, on pense que le retour à la normale (soit un niveau d'activité comme celui d'avant la crise) est pour 2024. Dans les compagnies aériennes, on le place en général aussi vers 2023-2024.

Le catering ensuite?

Dans le giron de l'aviation, on pense aussi à LSG SkyChefs, filiale à 100% de Lufthansa, est en charge du catering à bord et occupe de l’ordre de 600 personnes à Bruxelles. On se demande bien quel avenir on pourra offrir à tout ce personnel, alors que manger à bord d'avions où le masque est obligatoire paraît compliqué.