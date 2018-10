Le F-35, un monstre de technologie confronté à des problèmes de jeunesse

Imaginé au milieu des années 1990, le F-35 , décliné en trois versions, a été conçu pour remplacer de nombreux appareils américains. Il est censé être six fois plus efficace en combat aérien et en surveillance, et huit fois plus efficace en attaque au sol.

"Ce qui est différent avec un avion de cinquième génération, c’est que nous avons une mentalité offensive et pas défensive, explique le Canadien Billie Flynn, pilote d’essai chez Lockheed Martin. Les tactiques que l’on utilise aujourd’hui avec un F-16, un F-15 ou un FA-18, sont des tactiques défensives. On vole ensemble à deux, à quatre ou à huit appareils en se protégeant l’un l’autre. Avec un avion furtif, on peut voler seul, à des dizaines kilomètres l’un de l’autre. On fait des patrouilles durant lesquelles on sait que personne ne nous voit. On partage l’information entre appareils grâce à un réseau. Tout ce que mes senseurs sont capables de voir peut être vu par mes ailiers et inversement. Nos écrans peuvent avoir toutes les informations de deux, quatre avions… Nous pouvons avoir une tactique offensive, car nous savons que personne ne peut plus nous voir."