Le brésilien Embraer prêt à céder aux avances de Boeing

Le rapprochement qui se profile entre le géant nord-américain et le constructeur brésilien est destiné à contrer le partenariat Airbus-Bombardier.

Le rapprochement entre Embraer et Boeing se précise: le géant aéronautique nord-américain et le constructeur brésilien sont bel et bien en "discussions avancées" pour une alliance dans le secteur civil, a concédé un responsable d’Embraer, suite à de nouvelles informations faisant état d’un prochain mariage.