Le cadeau de Brussels Airport pour les férus d'aviation

L'aéroport de Bruxelles a inauguré deux nouvelles plateformes d'observation dédiées aux spotters, ces passionnés d'aviation parcourant les aéroports du monde entier pour prendre en photo les avions.

Une centaine de spotters et de représentants des communes voisines de Steenokkerzeel et de Zaventem ont assisté ce mardi à l'inauguration de deux plateformes d’observation. L'occasion pour les mordus d’aviation d'avoir un endroit sûr et bien situé pour immortaliser les décollages et les atterrissages de leurs engins favoris.

Les deux nouveaux sites de spotting portent le nom des pistes sur lesquelles elles offrent une vue dégagée, à savoir la 01/19 et la 07R/25L. "Nous souhaitions satisfaire à la demande des spotters et de tous les inconditionnels d’aviation", indique Arnaud Feist, le CEO de Brussels Airport, car "chaque jour, des dizaines de passionnés d’aviation se rendent à Brussels Airport, attirés par la grande diversité des compagnies aériennes, les appareils les plus modernes et les nombreux avions d’autorités officielles."

Vue en plein écran ©Brussels Airport

Ce n'est pas du sur-mesure, mais ça y ressemble. Brussels Airport explique avoir conçu et aménagé ces sites en fonction des desiderata des spotters. "Dans le cadre d’une enquête, quelque 1.700 spotters ont été invités à exprimer leurs préférences et leurs priorités en matière de sites de spotting fixes et à décrire leur site d’observation idéal", précise l'aéroport bruxellois. "Ensuite, ce qui était souhaité et possible a été examiné plus en détail avec un plus petit groupe de spotters."

Un espace "famille"

Vue en plein écran ©Brussels Airport

Le site de spotting 01/19 à Zaventem se situe dans la zone où l’on trouve le Vliegbos. Cette piste est utilisée, pendant les week-ends, pour une partie des départs. Lorsque les conditions météorologiques ne permettent pas d’utiliser la piste 25L/R, la piste 01/19 est généralement utilisée pour les atterrissages.

Comme le Vliegbos attire non seulement les spotters, mais aussi beaucoup de familles et d’enfants, Brussels Airport a également installé des jeux de plein air et des panneaux d’informations sur l’aéroport, les types d’avions et les bâtiments que vous pouvez observer depuis le site de spotting.