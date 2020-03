Le cash, la nouvelle priorité de Brussels Airlines

Dire que le coronavirus s’est invité dans la présentation des résultats annuels de Brussels Airlines est un euphémisme. Lors d’une conférence de presse en ligne, à peine une question de journaliste s’est intéressée aux résultats 2019 de la filiale de Lufthansa. Et pourtant, il y a avait des choses à dire. Avec un résultat net négatif de -40,6 millions d’euros , 2019 était "une année décevante" de l’aveu du CEO Dieter Vranckx. Les vents contraires de Brussels Airlines se sont appelés "faillite de Thomas Cook" ou "augmentation du prix du carburant" et ont eu, à eux seuls, un impact de 28 millions d’euros sur les résultats de Brussels Airlines.

Crise de coronavirus ou pas, ce plan Reboot suivra son cours promet Dieter Vranckx. Mais aujourd’hui sa société doit parer au plus pressé. Tous ses avions resteront au sol pour 4 semaines en raison de la crise sanitaire. "Une task force a été mise en place pour gérer le cash au jour le jour", insiste le CEO. C’est le plus gros risque des compagnies aériennes qui voient leur rentrées diminuer drastiquement. "Il y a encore des réservations qui arrivent chez nous jusque pour décembre. Cela ne s’est pas arrêté complètement, mais si on compare avec les nombres de l’année dernière à la même période, on constate 60 à 80% de chutes des réservations", détaille Vranckx.