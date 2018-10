Le choix pour les F-35 est fait, reste à expliquer pourquoi!

Le choix de l'avion de combat américain F-35 pour remplacer les F-16 vieillissants est fait, mais il reste au gouvernement - et en particulier au Premier ministre Charles Michel - à trouver la formule pour expliquer cette décision, de préférence à une solution européenne, ont indiqué dimanche plusieurs sources gouvernementales.

Deux gouvernements ont répondu dans les règles à l'appel d'offres: → Les États-Unis: Ils proposent le chasseur furtif de 5ème génération F-35 Lightning II du groupe américain Lockheed Martin, → Le Royaume-Uni: Il promeut l'Eurofighter du consortium éponyme, rassemblant également l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie.

L'offre américaine, qui expirait formellement le 14 octobre - date des élections communales et provinciales en Belgique -, a été prolongée de deux semaines, jusqu'à la fin du mois d'octobre, selon une source informée.

Après deux conseils ministériels restreints, l'un le 4 octobre et le second mercredi dernier, le gouvernement dispose de tous les éléments pour prendre une décision en pleine connaissance de cause.