Le deal Asco-Spirit Aerosystems dans le viseur de l'Europe

Pour rappel, Asco produit des composants pour l'industrie aéronautique. Elle fait partie, avec la Sonaca et la Sabca, des trois grands fournisseurs belges du secteur. Basée à Zaventem, l'entreprise aux mains de la famille Boas, s'est bâti une sérieuse réputation dans la conception et la production de pièces métalliques rigides pour les avions tels que lamelles et rabats. Un savoir-faire qui a rendu Asco incontournable dans presque tous les grands programmes aéronautiques civils, avec notamment à la clé des partenariats scellés avec Dassault, Embraer, Bombardier, Boeing ou encore Airbus. En outre, la société Asco a fourni des pièces pour le F-35, l'avion de combat de Lockheed Martin.