Le patron de Boeing tente de rassurer ses clients et leurs passagers

Une semaine après la tragédie d'Ethiopian Airlines , qui a entraîné l'immobilisation du Boeing 737 MAX à travers le monde, soulève toujours bon nombre de questions sur la certification de cet avion et les liens étroits entre l'avionneur américain et les autorités américaines.

Pour tenter de dissiper les doutes, le patron de Boeing a publié ce lundi un long message écrit et en vidéo. Le but: tenter de rassurer ses clients, à savoir les compagnies aériennes, et leurs passagers sur l'engagement du géant de l'aéronautique en matière de sécurité aérienne. Dennis Muilenburg a ainsi réaffirmé que "la sécurité (était) au coeur de qui nous sommes chez Boeing; assurer des vols sûrs et fiables sur nos appareils est une valeur bien établie et un engagement envers tout le monde".