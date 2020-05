Le plan de sauvetage de Brussels Airlines se heurte à de la résistance de la part de l'Europe

Le plan de la Belgique pour sauver Brussels Airlines ne répond pas aux exigences des strictes règles européennes en matière d’aides d’État . C’est du moins ce qui ressort des premiers contacts entre les autorités belges et la Commission européenne .

Un tel accord semble difficile

Mais d’après nos sources, un tel accord semble difficile. La Commission européenne souligne en effet que le soutien au secteur aérien doit répondre aux règles en matière d’aides d’État . Après l’éclatement de la crise du coronavirus, un cadre temporaire a été mis en place afin d’aider rapidement les entreprises en difficulté. La dernière modification de ces règles – qui date du début du mois – fixe des conditions très strictes en cas de recapitalisation par les pouvoirs publics, notamment que la participation publique doit rester limitée dans le temps et n’avoir aucun effet susceptible de perturber le marché.

Officiellement, la Commission ne peut s’immiscer, par le biais des règles portant sur les aides d’État, par exemple dans le " verdissement " de la flotte, les droits de vote ou la présence de représentants de l’État au conseil d’administration de l’entreprise concernée, car cette question relève de la compétence des États. Mais les règles européennes indiquent cependant que l’intervention publique doit être temporaire et que les États membres doivent disposer d’une stratégie pour sortir de l’entreprise dans les six ans. Les pouvoirs publics ne peuvent par ailleurs pas accorder des conditions plus avantageuses que celles qu’accorderaient des investisseurs privés dans les mêmes circonstances.