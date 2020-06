Le plan de sauvetage de Lufthansa à la merci d'un seul de ses actionnaires

Selon le PDG de Deutsche Lufthansa AG, Carsten Spohr, le plan de sauvetage du gouvernement allemand pour la compagnie aérienne, qui s’élève à 9 milliards d'euros est en danger. Il devra en effet passer un dernier écueil plus compliqué.

Dans les mains d’un seul

La faible fréquentation signifie que Heinz Hermann Thiele, un milliardaire allemand et le plus grand actionnaire de Lufthansa avec 15% de ses actions, peut faire capoter le plan. Sa participation représente en effet une minorité de blocage suffisante. La semaine dernière, Thiele a laissé entendre son opposition au plan du gouvernement. Du coup, il pourrait utiliser ses votes pour l’arrêter dans le but de rouvrir les pourparlers.