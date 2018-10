Le poids des grèves et du prix du carburant pèsent sur Ryanair

Il y a trois semaines, il revoyait déjà à la baisse sa prévision de bénéfice annuel de 12%. Il prévenait dans la foulée que la situation pourrait encore empirer si des grèves de pilotes et du personnel navigant continuaient de perturber son activité et ses réservations.

La compagnie a en outre augmenté de plus d'un quart ses revenus annexes : ventes de boissons et de nourriture à bord, système pour les bagages chez Ryanair... Grâce à ces éléments favorables, la compagnie enregistre une hausse de 8% de son chiffre d'affaires à 4,79 milliards d'euros.

A contrario, le prix moyen du billet d'avion payé par les clients s'est tassé de 3% à moins de 46 euros. Pourquoi? Ryanair a cité une offre surabondante de transport aérien en Europe et des annulations de vols liées à des perturbations du service des contrôleurs aériens. Seuls 75% des vols Ryanair sont arrivés à l'heure au premier semestre, contre 86% un an plus tôt, la compagnie pointant les contrôleurs aériens.

"Cette prévision annuelle reste fortement dépendante du fait que les prix des billets ne baissent pas davantage et de l'impact d'un prix du carburant significativement plus élevé (...)", explique le directeur général, Michael O'Leary.

L'avantage que possède Ryanair sur ses concurrentes en termes de coûts ne cesse de se creuser et "à moyen terme, la consolidation créera des opportunités de croissance pour le modèle de Ryanair basé sur les prix les plus bas et les coûts les plus bas".