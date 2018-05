Le rachat d'Asco par Spirit ne fait pas les affaires de tout le monde

Comme on le sait, Spirit AeroSystems est en passe de racheter la société familiale belge Asco. La signature définitive est attendue pour la fin de l’année. Pour mémoire aussi, Spirit est née de la vente par Boeing en 2005 de sa filiale à Wichita au fonds d’investissement canadien Onex. Même si, à titre de diversification, Spirit travaille sur des pièces destinées à Airbus (A350, A320, A380), 85% de son chiffre d’affaires vient de la production de pièces pour Boeing.

"Cela va nous obliger à trouver un nouveau positionnement , nous a confié mardi Pierre Sonveaux, président de la Sonaca . Asco sera désormais une société américaine liée à Boeing et il faudra voir quelle sera dorénavant sa place au sein de Belairbus."

En d’autres termes, il y a peut-être un risque que, via Spirit, Boeing connaisse tous les tenants et aboutissants des contrats qui lient le constructeur européen à l’industrie belge. Pour Pierre Sonveaux, c’est un peu faire entrer le loup Boeing dans la bergerie Airbus.

Surtout, d’un point de vue production, il est évident que Spirit et Sonaca sont totalement concurrents. On se trouve donc dans une situation paradoxale. "Nous serons à la fois partenaires et concurrents, ce qui impose donc un repositionnement", souligne Pierre Sonveaux.