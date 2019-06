Lente reprise de la production chez Asco, victime de cyberattaque

Pas concernée par le Max 8

Comme on le sait, tous les Boeing 737 Max sont cloués au sol. Suite aux accidents des deux Max 8 de Lion Air (Indonésie) et Ethiopian dans des circonstances identiques, ils attendent d’être recertifiés par la FAA américaine et l’EASA européenne. Un malheur n’arrivant pas seul, Boeing a annoncé qu’un certain nombre de 737 Max produits au cours d’une période présentaient des défauts au niveau des rails de bord d’attaque.

Asco en serait-elle la cause ? Renseignements pris au Bourget, un haut cadre de l’entreprise de Zaventem nous a assuré qu’elle n’était aucunement concernée: "Nous avons effectivement travaillé sur le 737 Max, mais Boeing n’avait pas renouvelé le contrat. Et les appareils concernés ne sont justement pas ceux pour lesquels nous avons fourni des pièces." On serait tenté de dire "ouf !", mais il y a une bonne nouvelle pour Asco: Boeing a repris langue avec la société pour (re)travailler sur le 737 Max. La qualité a un prix.