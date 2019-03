Les 737 MAX cloués au sol en Europe mais pas aux USA

3 questions à

Christina Foerster, CEO de Brussels Airlines

Ce qui arrive à Ethiopian Airlines, c’est un peu le cauchemar de tout patron d’une compagnie aérienne, non?

Évidement. Toutes nos pensées sont avec eux. J’ai beaucoup de considération pour Ethiopian Airlines et Tewolde (Gebremariam, le CEO d’Ethiopian, NDLR). C’est horrible. C’est une compagnie bien gérée et on ne souhaite cela à personne. Tous ceux qui travaillent dans cette industrie connaissent bien la responsabilité qui vient avec le job et nous faisons tout notre possible pour la sécurité.

Ethiopian fait partie de Star Alliance comme Brussels Airlines. Y aura-t-il des conséquences pour vos activités?

Non. Heureusement, nous n’avons pas cet avion dans nos flottes, car l’attention se porte sur cet avion pour le moment, même si on n’est pas encore sûr de la cause de l’accident. Nous n’avons pas de Boeing, que des Airbus. Nous n’avons pas non plus de partage de code avec Ethiopian, nous ne travaillions avec eux que pour les vols locaux.

Quelle est la bonne chose à faire dans une situation aérienne telle que celle-là pour une compagnie?

Il y a un très bon cadre réglementaire dans l’industrie. Des mesures de précautions sont prises. Les procédures sont fortes et la situation sera analysée de fond en comble. Ce n’est pas mon boulot de leur donner des recommandations.