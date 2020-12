Les Ateliers Jean Del'Cour vont fournir des composants à la Défense

L'entreprise liégeoise de travail adapté Ateliers Jean Del'Cour a signé un contrat-cadre de quatre ans avec le ministère de la Défense pour la fourniture de connecteurs, composants et câbles, destinés aux véhicules de la composante Terre. "Au terme d'un appel d'offres européen lancé en juillet dernier par la Direction générale des Ressources matérielles de la Défense belge, l'entreprise liégeoise Ateliers Jean Del'Cour vient de se voir attribuer un important contrat de fournitures connectiques destinées à l'intégration et à la modernisation des systèmes de communication du matériel roulant utilisé par les unités opérationnelles de la composante Terre", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Prestations à la demande

Les Ateliers Jean Del'Cour (JD'C) est la troisième des entreprises de travail adapté (ETA) en Région wallonne en termes d'emplois. L'ASBL de Grâce-Hollogne compte 550 collaborateurs. Au départ, JD'C conditionnait des produits des acteurs de la grande distribution. La société s'est ensuite diversifiée dans d'autres activités plus techniques. Elle fabrique aujourd'hui des câbles électriques et des composants hautes performances destinés aux secteurs de la défense et de l'aérospatial et produit certains biens dans les domaines de l'énergie et de l'environnement. L'entreprise de travail adapté s'est également distinguée par son implication dans l'assemblage des kits de test covid-19 créés par ZenTech.