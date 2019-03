Les Etats-Unis menacent les vols US de Brussels Airlines

La guerre commerciale qui oppose les Etats-Unis et l’Europe touche Brussels Airlines. Le ministère américain des Transports (DOT ou Department of Transportation) a annoncé fin février sa décision de mettre un terme aux opérations "wet-lease" de compagnies aériennes européennes en direction des Etats-Unis. Le concept de "wet-lease" permet à une compagnie aérienne d’opérer certains vols – avec ses avions et son personnel – pour compte d’une autre compagnie.