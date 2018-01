Les banques néerlandaises victimes d'attaques informatiques

ING et ABN Amro ont été touchées par des attaques informatiques ce week-end.

On ne sait pas qui se cache derrière ces attaques "par déni de service distribué".

A noter que ces attaques ne sont pas du piratage à proprement parler, et ne comprennent donc pas d'intrusion dans le système ou d'accès aux données clients, tiennent à souligner les banques. Detailhandel Nederland, qui défend les intérêts de milliers de commerçants néerlandais, s'est malgré tout récemment inquiété de ce genre de perturbations, et des conséquences qu'elles pourraient avoir au niveau de la stabilité et de la fiabilité de la circulation des paiements.