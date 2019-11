Les déboires de Boeing et concurrence obligent, Ryanair réduit ses ambitions

L'année 2019 ne sera pas celle des records pour la compagnie aérienne low cost Ryanair qui revoit à la baisse ses prévisions de profit annuel . Attendu désormais entre 800 et 900 millions d'euros, le bénéfice devait atteindre 750 à 950 millions d'euros auparavant, soit déjà en léger recul par rapport au bénéfice net de 1 milliard d'euros enregistré en 2018-2019. Il prévoit aussi une perte plus élevée que prévu chez Lauda, en première ligne sur des marchés allemand et autrichien défavorables.

Encore et toujours 200 millions de passagers

En attendant Boeing

Désormais, chez Ryanair on affirme qu'il est possible que la compagnie n'opérera pas encore l'été prochain sur seulement 20 appareils (là ou 58 sont en commande), et ce à cause d'un éventuel nouveau report des délais. Le CEO de Boeing affirme certes un retour dans les airs de ses avions avant Noël. Le CEO de Ryanair n'y croit guère.