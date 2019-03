Les doutes sur le B737 MAX précipitent Boeing en zone de turbulences

Les deux boites noires ont été retrouvées et devraient parler

Les deux boîtes noires du 737 MAX 8 d’Ethiopian Airlines qui s’est écrasé dimanche - celle contenant les données techniques du vol et celle enregistrant les discussions dans le cockpit - ont été retrouvées lundi sur le lieu du crash, dans un champ proche du village de Tulu Fara, à environ 60 km au sud-est d'Addis Abeba. "Nous partons du principe que nous trouverons la cause du crash dans les données de la boîte noire", a indiqué Ethiopian Airlines. Réputée sérieuse, la compagnie est détenue à 100% par l'Etat éthiopien et compte plus de 100 appareils, soit la flotte la plus importante d'Afrique. Le commandant de bord, qui possédait la double nationalité éthiopienne et kényane, était un pilote expérimenté avec plus de 8.000 heures de vol.

L'accident de dimanche sur un vol Addis Abeba-Nairobi est un nouveau coup dur pour Boeing, dont le même modèle s'était écrasé lui aussi quelques minutes après le décollage le 29 octobre au large de l'Indonésie, faisant 189 morts.

Une des boîtes noires de l'appareil appartenant à la compagnie indonésienne Lion Air -placée quelques années avant l'accident sur la liste noire européenne- avait signalé des problèmes d'indicateur de vitesse peut-être liés à des mesures erronées fournies par des capteurs. Des défaillances des capteurs donnant l'angle de vol de l'appareil avaient également été évoquées.