Les écoles de drones obligées de se réinventer

Après les belles années des écoles de drones, la législation va permettre aux pilotes de passer des formations en ligne sans passer par la case école. Deltacopter à Nivelles lance une école européenne en ligne pour rebondir.

Le drone est un jeune secteur qui bouge à toute vitesse. La petite société Deltacopter en sait quelque chose. La législation européenne dans ce secteur porteur est passée par là. Dès juillet, fini de devoir se former obligatoirement pour le premier niveau d'accès au pilotage de drones. Les cours pour obtenir la licence de base, de type open, seront désormais en ligne et organisés par le régulateur.

"Avec la fin de la formation obligatoire en école, on aurait très bien pu tout arrêter, mais notre ADN c’est de transmettre ce que l’on aime dans le drone." Matthieu Gérard CEO de Deltacopter

Il restera encore des formations pour la catégorie spécifique, mais le détail précis de cette licence n’est pas encore arrêté. "Jusqu’à présent, les gens étaient obligés de passer par une école et les écoles se partageaient le marché. Il fallait se conformer à la législation et donc il n'y avait que très peu d'offres originales", explique Matthieu Gérard, copropriétaire de Deltacopter avec son ami Stéphane Tilmant, le premier étant CEO et le deuxième chef des opérations. La société a une filiale de formation qui a vu se relayer 1.200 élèves en deux ans et demi, la Belgian Drone School, qui en plus des 3 collaborateurs de Deltacopter emploie 19 instructeurs indépendants pour un chiffre d'affaires de 200.000 euros.

Le manque à gagner est important pour toute la filière de formation. Les différentes écoles réagissent différemment face à cette réalité. Espace Drone, qui revendique d'être la première école de Belgique, a encore 1.200 formations en cours. Le CEO Renaud Fraiture fait la grimace face à cette nouvelle législation. Sa société est bien l'organisatrice du salon sur les drones, Espace drones, et a créé la Drone-Towers à Tour et Taxis, mais la formation représente "80% des ses revenus pour le moment", nous dit-il. Il regrette donc que de très jeunes pilotes puissent se former exclusivement en ligne sans la moindre formation pratique, notamment en termes de sécurité. Évidemment pour les écoles "ce n'est pas bon", avoue-t-il. "On a déjà construit des cours pour être aux normes de l’Europe", dit-il, même s'il avoue que de nombreuses inconnues subsistent encore sur les nouvelles catégories open et spécifiques.

Chez Deltacopter, les formations pour les licences sont en pause en attendant les nouvelles réglementations sur la "classe spécifique". "On aurait très bien pu mettre la clé sous la porte. On n’est pas endetté", explique Matthieu Gérard. Mais les jeunes entrepreneurs ont décidé de rebondir. Ils fourniront des cours en ligne avec vocation de le faire pour toute l'Europe. Le nom European Drone School a été déposé. "Notre ADN c’est de transmettre ce que l’on aime dans le drone. La possibilité de faire des images extraordinaires, d’utiliser le drone pour inspecter les personnes et toutes les autres possibilités. Tout cela en connaissant la manière de voler sans se brûler les doigts", détaille Gérard. Espace Drone aussi fait dans la formation en tout genre dans le drone avec de nombreux clients de renom, comme la police par exemple.