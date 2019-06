Les économies d'Eurowings inquiètent Brussels Airlines

Un conseil d’entreprise a été convoqué lundi prochain à Bruxelles. Pour les syndicats, cela ne présage rien de bon. Et pour les futurs vacanciers, encore moins.

"Lufthansa serait folle de mettre maintenant des mesures dures sur la table, à la veille de départs en vacances." Cet avis, formulé par une source de l’agence Belga, résume bien le problème qui se pose aujourd’hui chez Brussels Airlines (SN). Un conseil d’entreprise extraordinaire y est convoqué pour lundi prochain, en rapport avec les difficultés d’Eurowings, la filiale à bas prix de la compagnie allemande et dans laquelle doit s’intégrer Brussels Airlines.

Nous avons déjà abordé la question mardi dernier, mais les propos rassurants d’alors convainquent moins aujourd’hui. Contacté par nos soins à l’étranger où il participait à une réunion des syndicats européens, Didier Lebbe (CNE) nous a confié que sa consœur allemande avait appris d’Eurowings que "le personnel allemand ne serait pas touché", ni, en règle générale, le personnel navigant. Traduction: seul le personnel au sol, probablement dans les fonctions commerciales, devrait subir un impact et essentiellement en Autriche, en Suisse et en Belgique.

"Le personnel allemand ne serait pas touché." Didier Lebbe représentant CNE

Dans ces conditions, Brussels Airlines a peut-être du souci à se faire, dans la mesure où la convocation au conseil d’entreprise lundi midi annonce des "mesures supplémentaires" nécessaires pour sortir Eurowings du rouge.

Et selon Belga, "une allocution au personnel interviendra au siège de la compagnie après le conseil d’entreprise". On comprend les syndicats, ils se disent que tout cela ne fleure pas bon. Et ils soulignent aussi que la période choisie, malgré le Capital Markets Day de Lufthansa prévu également lundi, mais pour les investisseurs cette fois, n’est pas opportune. Si les syndicats des différentes filiales de la compagnie se mobilisent, en souffriront surtout les voyageurs prêts à partir en vacances. Et du reste, toutes les compagnies du groupe aussi, puisque la méfiance sera de mise dans le chef du voyageur.

Impact immédiat

Comme nous le disait un cadre de Brussels Airlines, "il n’est pas opportun d’annoncer des mesures sans les préciser car cela inquiète tout le monde. D’ailleurs vous le voyez bien: vous-même avez réagi!"

Certes, mais lorsqu’une compagnie comme Eurowings annonce une perte opérationnelle de 257 millions d’euros au premier trimestre, on peut s’interroger. Il n’est pas du tout inimaginable que la clientèle de Brussels Airlines va s’inquiéter de la pérennité des vols dans les prochaines semaines ou plutôt chercher des alternatives. Ah oui, à la veille des vacances, ce n’est pas très porteur, commercialement parlant.

Et d’ailleurs, plus fondamentalement, il serait bon de définir une fois pour toute le business model d’Eurowings. Low cost ou pas low cost? Les Allemands refusent la connotation low cost, alors qu’elle prodiguerait du service. Il faut bien admettre que le service hybride ne fonctionne jamais. Quand on ne s’attend à rien, le sourire de l’hôtesse est un plus; quand on s’attend à un service qui traîne, la réputation en prend un coup.