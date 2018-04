Les grèves en France et en Allemagne se font aussi sentir en Belgique

→ Grèves en Allemagne

"Lufthansa a annulé 9 vols au départ et 9 vols à destination de Brussels Airport. Parmi les aéroports allemands, ce sont surtout des vols qui concernent les aéroports de Munich et Francfort, car nous n’avons pas de liaisons avec Cologne ou Brême", explique Anke Fransen, porte-parole de Brussels Airport. Les vols annulés au départ de Bruxelles-Zaventem à destination de Francfort sont ceux de 9h05, 10h05, 13h05, 17h05 et 19h05. Et les vols annulés à destination de Munich sont ceux de 6h35, 8h55, 10h25 et 13h25.