Les organisations internationales se préparent à la croissance du cargo aérien

Le transport aérien de fret a explosé depuis le début de la pandémie, et la tendance n'est pas à la baisse. Les compagnies tentent de s'y préparer.

La pandémie a boosté le commerce en ligne et, dans la foulée, les transports terrestres et aériens. Phénomène durable? En tout cas, les organisations internationales se préparent.

Selon les chiffres de l’Association du transport aérien international (IATA), la capacité des compagnies mixtes est toujours inférieure de 38,9% à celle de juin 2019 . Elle a été compensée par une hausse de 29,7% des full cargo, mais il reste un déficit de 10,8%. Or la demande est là. Boeing, par exemple, s’attend à une hausse de 60% de la flotte cargo mondiale d’ici à vingt ans.

Logistique complexe

Mais le transport de petits colis à travers le monde demande une chaîne de service sans pareil qui inclut compagnies, expéditeurs, handlers et autres prestataires de services. Actuellement, il n’existe pas véritablement de banque de données mondiale avec toutes les contraintes réglementaires.

Si bien que l’IATA et la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) ont pris langue pour faciliter la croissance de l’e-commerce aérien. Les deux organisations ont développé un partenariat qui inclut l’intégration des normes de messagerie du fret aérien dans le système automatisé de gestion douanière de la Cnuced, système adopté dans une centaine de pays dans le monde, ce qui constitue une avancée notable.

+41% de tonnage à Liège

"L’appel aux avions ‘full cargo’ est surtout dû au fait que les avions pour passagers ont réduit leurs opérations. Or ceux-ci ont toujours une capacité d’emport en soute."

Et à Liège Airport? Si une grande partie du trafic passagers a chuté en 2020 (-60% en moyenne), le trafic cargo a lui augmenté. Ainsi, à Bierset, la hausse en 2020 fut de 24% par rapport à 2019. Le matériel médical y fut pour une bonne part. Au cours des sept premiers mois de cette année, 814.000 tonnes de fret ont transité par Liège, soit 41% de plus que les 577.000 tonnes de la période correspondante en 2020. On devrait atteindre 1,5 million de tonnes pour l’ensemble de l’année.