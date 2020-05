Les pilotes de Brussels Airlines proposent une réduction de salaire temporaire de 45%

Les travailleurs de Brussels Airlines veulent éviter les licenciements et sauver l'entreprise. Ils sont donc prêts à des réductions de temps de travail et de salaires temporaires.

Les pilotes vont même jusqu'à proposer une réduction de 45% de leur salaire, à l'image des pilotes allemands et autrichiens.

Mais l'idée est que tous les emplois soient sauvegardés et que tout le monde repasse en temps plein en 2023 quand la compagnie prévoit l'arrivée de nouveaux avions .

Les syndicats ont sorti leurs calculettes. "En procédant de la sorte, les économies proposées sont suffisantes pour maintenir tous les pilotes à bord et même le personnel de cabine, et évitera de payer dans l’immédiat plus de 22 millions d’euros de frais de licenciement pour les 191 membres du personnel navigant potentiellement concernés. La réduction de salaire, quant à elle, représente jusqu’à 100 millions d’euros économisés d’ici 2023", communiquent les syndicats en front commun.