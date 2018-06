Les pilotes de Brussels Airlines rejettent la proposition de la direction

Ça sentait déjà le non des pilotes chez Brussels Airlines vendredi dernier, le voilà confirmé. Les pilotes de la compagnie aérienne ont en effet rejeté la proposition de la direction devant apporter une solution à la pression au travail et aux questions de rémunérations.

Alors que le vote court jusque 17h00 ce lundi, le résultat est déjà clair: plus de la moitié des pilotes qui devaient se prononcer n'est pas d'accord avec la proposition sur laquelle syndicats et direction s'étaient entendus.

Cette proposition prévoyait, entre autres, l'équivalent d'un 13e mois, une meilleure rémunération des heures supplémentaires, plus de temps de repos pour les pilotes ainsi que des jours de congés supplémentaires pour les plus de 60 ans. Cela n'aura donc pas suffi. "Les propositions de la direction ne sont pas aussi solides que ça. Elles sont joliment présentées, c’est comme une belle peinture sur un mur, mais derrière il n’y a pas grand-chose", confiait vendredi un membre du personnel navigant. "On sait bien que la direction fait avec ce que lui donne Lufthansa, mais pour l’instant les avancées sont maigres quand on plonge dans les détails des propositions", renchérissait un autre.